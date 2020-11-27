Son dakika: Arkasından koşup üzerine saldırdı! Sokakta yürüyen kadını darp etti!

İstanbul Maltepe'deki Fındıklı Mahallesinde 26 Kasım saat 16.00 sularında 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu alışveriş yapmak için markete gitti. Market çıkışı evine doğru giderken, yolda ordan oraya koşan A.B isimli şahıs aniden kadının üzerine saldırdı.

Arkasından koşup üzerine saldırdı | Video

DARP RAPORU ALDI

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesinde marketten çıkıp eve gitmek üzere Sarmaşık Sokak'ta yürüyen 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu, A.B isimli şahsın saldırısına uğradı. Mağdur kadın, ne olduğunu anlamadan üzerine koşup saldıran adam, kadını yere düşürdü. Saldırganın Hatice Türkoğlu'nun arkasından koşarak saldırması sonucu kadın yaralandı. Saldırgan adam olay sonrasında kaçarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve ambulans geldi. Ambulansla hastaneye götürülen Hatice Türkoğlu, hastanede darp raporu aldı.

''YERE DÜŞÜRÜP YUMRUKLADI''

Saldırıya uğrayan Hatice Türkoğlu, emniyetteki ifadesinde eve gitmek için yolda yürürken tanımadığı bir adamın arkasından koşarak gelip kendisine saldırdığını, sonrasında yere fırlattığını, yere düşünce şahsın kendisini yumrukladığını, kendisini korumak amaçlı kollarıyla kafasını kapattığını, olayda dizinden ve yüzünden yaralandığını söyledi. Şahsın kadına saldırırken bir şeyler söylediğini fakat ne dediğinin anlaşılmadığını ifade eden Hatice Türkoğlu, bir süre sonra çevredeki vatandaşların kendisini kurtardığını belirtti. Mağdur kadın, kendisini darp eden A.B isimli şahıstan şikayetçi oldu. 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu'nun şikayeti sonrası savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.