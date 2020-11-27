SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da skandal görüntüler! Vaka sayısı en fazla olan iller arasında...

Son dakika: Bursa'daki görüntülere tepki yağıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok vaka artışının olduğu illerden biri olarak açıkladığı Bursa'da ortaya çıkan skandal görüntüler tepkilere neden oldu.

YASAK OLMASINA RAĞMEN GELİN ALMA EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı açıklamasında vaka sayısında artış yaşanan illerden birinin de Bursa olduğunu bildirdi. Bakan Koca, tedbirlere uyulmasını istedi. Ancak kentteki 2 mahallede dün, salgın nedeniyle yasak olmasına rağmen gelin alma eğlencesi düzenlendi.

Bursa'daki skandal görüntüler 'Bu kadarına da pes' dedirtti | Video

Bursa'daki skandal görüntüler 'Bu kadarına da pes' dedirtti | Video

MASKESİZ OLMALARI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi ile Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başak Sokak'ta yapılan gelin alma eğlenceleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Onlarca kişinin davul-zurna eşliğinde el ele tutuşarak, halay çektiği görüntüler, büyük tepki topladı. Maskesiz kalabalığın sosyal mesafeyi hiçe saydığını gözler önüne seren görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.