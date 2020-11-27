SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Kasım hasta ve vaka sayılarını açıkladı: Günlük en yüksek vefat sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 27 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 27 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Kasım hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 845 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 177 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 191'e yükseldi. Bugün toplam 171 bin 113 test yapılırken, 29 bin 845 yeni vaka sayısı, 6 bin 592 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 481 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 845 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 392 bin 616'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 816 olduğu açıklandı.

27 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 171.113

VAKA SAYISI:.29.845

HASTA SAYISI:6.592

VEFAT SAYISI: 177

İYİLEŞEN SAYISI:3.845

BAKAN KOCA: KISITLAMALAR KAÇINILMAZ OLUR

Bakan Koca: ''Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir''

26 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 168.348

VAKA SAYISI:.29.132

HASTA SAYISI: 6.876

VEFAT SAYISI: 174

İYİLEŞEN SAYISI:3.291

TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.

ÖNCEKİ GÜN VERİLERİ:

TEST SAYISI: 164.547

VAKA SAYISI:.28. 351

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI:3.911

HASTA SAYISI: 6.814