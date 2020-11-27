Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı

Son dakika: 'de patlama: 4 asker yaralandı

'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonlara bugün de devam edildi. Sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:21 Son Güncelleme: 27.11.2020 18:30 ABONE OL
Son dakika: Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

4 ASKER YARALANDI

Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

OPERASYON SÜRÜYOR

Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA