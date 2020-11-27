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Terör destekçisi isimleri kabul etti

lideri Kemal , teröre destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve heyetini kabul etti

ANKARA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Terör destekçisi isimleri kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün teröre destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile genel merkezde bir araya geldi.
Kabulde Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti.



Kılıçdaroğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi önerisi için "O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurula iner ve orada da kabul edilir böylece o sorun aşılmış olur" diye konuştu.
Fincancı'nın açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayılarının saha araştırmalarında tespit ettiklerinden çok düşük olduğu yalanını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması ayrıca hekimlere olan, TTB'ye olan güvenimizi artırdı" dedi.

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Terör destekçisi isimleri kabul etti
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