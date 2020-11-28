43 polisin katilinden uyudum yalanı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından biri, Polis Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlediği bombalı saldırı sonucu 43 özel harekat polisi ile bir sivili şehit eden ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu idi. Uzunoğlu, ardından Meclis'e de bombalı saldırı düzenledi. 15 Temmuz akşamı Aslan-3 ve Aslan-5 koduyla 2 farklı uçakla uçan Uzunoğlu, Özel Harekat Başkanlığı'nı bombaladıktan sonra Meclis'i bombalamak için havalanan darbeci pilot Hasan Hüsnü Balıkçı'nın kullandığı uçağın ikinci pilotu oldu. Diğer darbeci pilotlar gibi Uzunoğlu da ihanet girişiminden önce yapılan toplantılara katıldı. Darbecilerin uçuş planları ile görev dağılımını gösteren el yazısı notlarına göre Uzunoğlu'na Özel Harekatı bombalama görevi verilmişti. Uzunoğlu, 23.55'te Akıncı Üssü 143. Filo'daki telsizin başında olan darbeci eski Yüzbaşı Ahmet Tosun'a Özel Harekat Başkanlığı Nizamiyesi'nde hareketlenme olduğunu, büyük bir atış yapacağını iletti. Tosun da "Mutabık hocam, serbest" diyerek katliamı onayladı. Nizamiyeye akıllı bomba atan biri imam diğerleri polis 44 kişiyi katleden Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbeci pilot, savcılıktaki itirafları ve telsiz konuşmalarına rağmen mahkemedeki savunmasında gece boyunca Akıncı Üssü'nde uyuduğu, saldırıları düzenlemediği yalanına başvurdu.