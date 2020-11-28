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’da 65 kişi okey oynarken yakalandı

Koronavirüsle mücadelenin en üst düzeyde olduğu bu günlerde bazı vatandaşların okey sevdası, mücadeleye balta vuruyor. ’da bir kafenin arka bölmesinde okey oynayan 65 kişi  suçüstü yakalandı. Kuralları ihlal edenlere 58 bin 500 lira ceza kesildi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:14 ABONE OL
Ağrı’da 65 kişi okey oynarken yakalandı

Tüm yurtta olduğu gibi Doğu Anadolu bölgesinde de koronavirüs sayısı tırmanışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklama da Erzurum'da ki vaka sayıların yüzde 50 arttığını ifade etti. Alınan verilere göre bölge illerdeki artışta devam ediyor. Salgın nedeniyle bir çok önlem alındı. Ancak bazı vatandaşlar hala koronavirüs salgını ile mücadeleye katılmamakta ısrarcı.

Ağrı'da bir kafede 65 kişi okey oynamak için toplandı. Kendi sağlıklarını ve halk sağlığını hiçe sayan 65 kişiye, ihbar üzerine polis baskın düzenledi. Kafenin arka bölümünde okey oynayan kişilere suçüstü oldu. Şüphelilerin üstünü arayan ve kimliklerini alan ekipler, genel bilgi taraması yaptıktan sonra tutanak tuttu. Koronavirüs tedbirlerine uymayarak, yasak olmasına karşın toplanan vatandaşlara toplamda 58 bin 500 lira para cezası kesildi.

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Ağrı’da 65 kişi okey oynarken yakalandı
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