Evlilik vaadiyle kadınları tuzağa düşüren şüpheli böyle yakalandı

Medet Batal isimli şüpheli İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir'de ünlü firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak kadınları evlilik vaadiyle dolandırdı. Batal'ın Başakşehir'de Tolga Saygın adını kullanarak bir kadını evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli'de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya Hendek'te yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin Mezitli'de filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara'nın Mamak ilçesinde ise çalıntı otomobili satma ile İzmir Bergama'da tehdit suçlarına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.



Batal'ın Ş.G. isimli kadını kandırarak 33 bin lira dolandırdığının ihbarını alan ekipler, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Ortaköy'de bir binanın terasında olduğunu belirledi. Burada genç bir kızı sahte kimlik kullanarak evlilik vaadiyle dolandırmaya çalışan Batal, polisi tarafından düzenlenen baskınla suçüstü yakalandı.



Operasyon anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 6 farklı "dolandırıcılık" suçundan aranması olan Medet Batal, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Batal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

