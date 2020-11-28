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İletişim Başkanı Altun: "Mandacı zihniyete teslim olmadan ülkemizi büyüteceğiz"

İletişim Başkanı , "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:09 Son Güncelleme: 28.11.2020 15:12 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: Mandacı zihniyete teslim olmadan ülkemizi büyüteceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir." dedi.

Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIMAYA KARARLIYIZ

Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.

SOMUT VE BAŞARILI BİR ÖRNEĞİDİR

Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir.

EKONOMİMİZİ VE ÜLKEMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ

Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız.

Son dakika | Türkiye ve Katar arasında önemli anlaşma! Ve imzalar atıldı...

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İletişim Başkanı Altun: "Mandacı zihniyete teslim olmadan ülkemizi büyüteceğiz"
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