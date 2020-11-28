Maskeli vosvoslarla korona farkındalığı

Esenler Belediyesi, "vosvosist" ekibiyle birlikte, halk arasında "vosvos" olarak bilinen Volkswagen'in efsane araçlarıyla koronavirüs farkındalığı oluşturdu. Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken "vosvosist" ekibinin ve Esenler Belediyesi'nin rengârenk 12 adet Vosvos'u, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden nostaljik kornalarına basarak harekete geçti.

EVDE KALIN MESAJI

Maske giydirilmiş vosvoslar, üzerlerindeki özel ses sistemiyle birlikte koronavirüse karşı vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalar yaparak bilgilendirdi. Vosvoslar, vatandaşları evde kalmaya davet ederek, emektar sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

NOSTALJİK VOSVOSLARLA TEDBİRLERİ HATIRLATTIK

Esenler'de 'maske, mesafe ve temizlik' tedbirlerini hatırlatmak ve vatandaşlara moral vermek için nostaljik vosvoslarla korona farkındalığı oluşturduklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Virüs belasıyla ilgili dünyanın her yerinde farklı tedbirler konusunda bir gayret söz konusu. Ülkemiz de bu konuda ciddi bir gayret ortaya koyarak virüsle mücadele konusunda mesafeler kat ediyor. Hepimiz biliyoruz ki, bu mücadelede maske, mesafe ve temizlik çok önemli ve anlamlı. Biz de Esenler'deki bütün kardeşlerimizin dikkatini buraya çekmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu araçlar bizim hafızamızda çok önemli ve nostaljiktir. Bu araçların sahiplerine de bize bu kampanyada destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.