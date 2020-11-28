PKK aileyi hedef alıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı. Soylu, bugün bir yandan ailenin hedef alındığını, bir yandan da ailenin temelindeki kadının örselenmeye, yalnızlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Benzer şekilde terör örgütü PKK da, aileyi hedef alıyor. Özellikle kadınlar üzerinden yürüttüğü propagandasıyla, bizatihi kültürel terörizm yoluyla kendine eleman teminini kolaylaştıracak şekilde birbirinden kopuk, aile bağları zayıf, gelenekleri ve inançları olmayan bir toplumu hedefliyor. Kadını, çocuğu ve aileyi korumak, hem şiddetten hem de başka mağduriyetlerden korumak bizim asli görevlerimizdendir, boş bırakamayacağımız bir alandır" dedi. Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemek için Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nı oluşturduklarını anlatarak, "Bin elektronik kelepçeyi takip edecek bir izleme merkezi hazırlıyoruz" dedi.