SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 42 ildeki dev operasyonu duyurdu: 600'den fazla kişi gözaltında...

İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, PKK'ya yönelik 42 ilde dün ve bugün geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğü duyuruldu. Başsavcılıklar ile koordineli yürütülen operasyonda 641 kişi gözaltına alındı, çok sayıda döküman ve suç unsuru bulundu.

641 GÖZALTI VAR

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.



Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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