Tunceli'de 14 sığınak imha edildi!

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 14 sığınak imha edilirken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık İlçesi Büyükköy bölgesinde düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 14 sığınak imha edildi.

İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 el telsizi, 1 cep telefonuna bağlı El Yapımı Patlayıcı düzeneği, 2 zaman ayarlı sata, 3 pil bloku, 1 tablet, 1 verici, 1 sırt çantası, 2 ocak, çok miktarda kıyafet, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.