Türkiye, Müftü Ahmet Mete'ye yapılan tehdidi kınadı

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İskeçe kentinin müftüsü Ahmet Mete'nin evine tehdit mesajı yazılması hakkında açıklama yaptı. Türkiye'nin, yapılan ırkçı tehdidi kınadığını bildiren Aksoy, "Söz konusu olay, Yunanistan'da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.