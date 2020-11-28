Yargıtay’a 11 yeni üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay'da boşalan koltuklar için 11 yeni üye seçti. Yeni üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da bulunuyor. HSK bir süredir merakla beklenen Yargıtay'a yeni seçimini gerçekleştirdi. HSKGenel Kurulu, Yargıtay'da boş olan 22 koltuk için 11 yeni üye seçti. Yeni üyeler arasında 2016'dan beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan ve 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Kocaman da bulunuyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar da Yargıtay'a yeni atanan isimler oldu. HSK'ca Yargıtay'a atanan diğer isimler ise şöyle: İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Beyhan Seçkin... HSK'nın, önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep cumhuriyet başsavcılığı görevlerine yeni isimler ataması bekleniyor. HSK'nın güz kararnamesi çerçevesinde yapılacak atamalar merak konusu.