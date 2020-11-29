Enkaz, sinyalden farklı noktada arandı

2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerindeki sır perdesi halen aralanmamışken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, arama- kurtarma faaliyetlerindeki ihmaller nedeniyle sorumlular hakkında iddianame hazırladı. İddianamede helikopterin kırıma uğramasının ardından helikopterdeki İsmail Güneş'in 112'yi aradığı, bu doğrultuda mobil telefonun yerinin tespiti amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi. Turkcell ve Avea baz istasyonlarından alınan bilgilere göre çakıştırılmış harita ile enkazın Keş Dağı'nın 1.5-2 kilometre doğusunda olabileceği bildirildiği ve aranacak alanın 1 kilometrekarelik alana düşürüldüğü belirtilen iddianamede buna rağmen iki gün boyunca enkazın bulunamadığı belirtildi.