MHP'li Semih Yalçın: "Cumhur İttifakı'nın ortak paydası Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır"

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın sadece seçimlerde belirli bir başarıyı yakalayıp, parlamento aritmetiğini belirlemek üzere kurulmadığını kaydetti.

İttifakın iki siyasi partinin bir araya gelip, birliktelik oluşturmasından ibaret olmadığını vurgulayan Yalçın, "İttifak, çok amaçlı ve uzun vadeli siyasi hedefleri barındırıyor. Türkiye'nin dış politikada güçlü duruşunun hayati önemi, 2023 ve sonrasındaki hatta bütün 21. yüzyılı ihata eden lider ülke hedefleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kamilen yerleşmesi, iç ve dış tehditler karşısında Türk milletinin birlik ve bütünlük ihtiyacı, Cumhur İttifakı'nı daha değerli ve gerekli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın aynı zamanda içinde kültürel ve sosyal hedefleri barındıran çok yönlü bir proje olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Sadece AK Parti ve MHP için siyasi bir anlam ifade etmiyor, bunun yanında toplumsal hayatın ve devlet hayatının bütününü kapsıyor. Cumhur İttifakı, sadece seçimlere ve seçmenlere odaklanmakla kalmayacak Türkiye'nin önündeki yüzyılı kuşatacak bir siyaset ortaklığıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi 'Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır.' Cumhur İttifakı'nın ortak paydası mevki-makam hırsı değil, Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır."

SİYASİ İSTİKRARIN DEVAMI VURGUSU

Yalçın, "Genel Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan hukuku Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı "cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir." diyen Yalçın, Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşmasının yolunun bu hedeflerin feraset ve başarıyla ortaya konulması kadar bunları hayata geçirecek güçlü bir iradenin varlığından ve hepsinden de önemlisi siyasi istikrarın devamından geçtiğini vurguladı.

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana nice büyük hedeflere odaklandığını ancak bunların çoğunun "siyasi istikrarsızlık ve bölünmeler" yüzünden hayata geçirilemediğini ve başarılamadığını anımsatarak, görüşlerini şöyle paylaştı:

"İçeriden ve dışarıdan Türkiye'nin önünü kesmeye dönük hain çabalar bertaraf edilmedikçe, istikrar sağlanamadıkça Türkiye yol alamadı. Ne zaman istikrarlı hükümetler ve güçlü birliktelikler oluştuysa o zaman Türkiye hızlı adımlar atmaya başladı. İşte Cumhur İttifakı böylesine etkili bir fonksiyon icra ediyor. Görüldü ki MHP devrede olunca bütün kirli hesaplar bozuldu, bütün umutsuzluklar son buldu. MHP'nin yapıcı ve sorumlu siyaset anlayışıyla Türkiye rahatladı, muarızlarımız hayal kırıklığına uğradı, düşmanlarımız da yıkıldı."

MHP olarak Türkiye'nin 21. yüzyıldaki yüksek hedeflerine ulaşma çabalarının heba olmaması için Cumhur İttifakı'nı sürdürmekte kararlı duracaklarının altını çizen Yalçın, "Zamanla başkaları da bizim haklılığımızı teslim edecek ve ittifak büyüyerek yoluna devam edecek. Ayrıca unutmayalım ki bu ittifakı asıl güçlü kılan, arkasındaki milli İrade ve milli mutabakat arzusudur. Millet, Cumhur İttifakı'na desteğini her geçen gün daha da arttıracaktır." şeklinde konuştu.