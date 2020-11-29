Polis aracı takla attı: 1 polis şehit

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki bir polis şehit oldu, 4 polis yaralandı. Şehit polis Anamur'da toprağa verildi. Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Şarampole devrilen araçtaki polis Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı. Şehit polis memuru Ömer Faruk Tekağaç (31) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Memik ve kardeşi Fatih Tekağaç, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit polisin meslektaşları katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.