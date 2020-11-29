SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Kasım hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 29 Kasım koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

29 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 168.212

VAKA SAYISI:.29.281

HASTA SAYISI:6.439

VEFAT SAYISI: 185

İYİLEŞEN SAYISI:4.015

AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 174.443

VAKA SAYISI:.30.103

HASTA SAYISI:6.714

VEFAT SAYISI: 182

İYİLEŞEN SAYISI:3.611





HER BİRİMİZ TEDBİRLERE UYMAKLA MESULÜZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.