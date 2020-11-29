SON DAKİKA... Karabulut ailesinden bir acı haber daha! 5. ölüm gerçekleşti!

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören 45 yaşındaki Şehriban Karabulut hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un annesi Fadime (67) ve kardeşleri Murat (37) ile Selda Karabulut (40) da koronavirüs nedeniyle geçen günlerde hayatını kaybetmiş ailedeki koronavirüs yıkımının etkisi ile yaşadığı üzüntü ile Murat Karabulut'un eşi Buket Karabulut da karnındaki bebeğini kaybetmişti. Ailedeki beşinci vefat koronavirüsün acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İşte şoke eden haber...