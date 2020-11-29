SON DAKİKA... Karabulut ailesinden bir acı haber daha! 5. ölüm gerçekleşti!

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören 45 yaşındaki Şehriban Karabulut hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un annesi Fadime (67) ve kardeşleri Murat (37) ile Selda Karabulut (40) da koronavirüs nedeniyle geçen günlerde hayatını kaybetmiş ailedeki koronavirüs yıkımının etkisi ile yaşadığı üzüntü ile Murat Karabulut'un eşi Buket Karabulut da karnındaki bebeğini kaybetmişti. Ailedeki beşinci vefat koronavirüsün acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İşte şoke eden haber...
SON DAKİKA KORONA KATLİAMI! KARABULUT AİLESİNDE 5. VEFAT HABERİ
Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
ÖNCE MURAT KARABULUT, ARDINDAN ANNE VEFAT ETTİ
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra öldü.
ÜÇÜNCÜ SON DAKİKA HABERİ KARDEŞ SELDA KARABULUT'TAN GELDİ
Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım'da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
DÖRDÜNCÜ VEFAT BEBEKLERİ OLDU! ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Eşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut'un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.
BEŞİNCİ ÖLÜM HABERİ DİĞER KIZ KARDEŞTEN
Ve Karabulut ailesinden bugün de bir son dakika haberi geldi. Murat Karabulut'un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut da hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un ölümüyle, aynı aileden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayıdı 4'e çıktı.