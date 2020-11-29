Terör örgütüne bir daha ! 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet yürüten örgüt üyesi, ikna edilerek teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olan PKK üyesi sayısının 216'ya ulaştı.