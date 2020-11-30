Asıl satılmış olan bu zehirli zihniyet

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, önceki gün katıldığı bir televizyon programında kahraman Türk Ordusu'na yönelik çirkin sözler sarf etti. "Türk Ordusu Katar'a satıldı" ifadesini kullanan Başarır'ın, vatan ve mille için canlarını feda eden Mehmetçik'e dil uzatmasına CHP yönetimi ise sessiz kaldı. Haddini aşan CHP'li vekile, AK Parti ve MHP'den sert tepki geldi.'Türk ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz.Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir.Belli ki, bugüne kadar oynadıkları oyun millet nezdinde itibar görmeyince Türk Ordusuna dil uzatarak 'satıldı' diyebilmişlerdir. CHP, vesayetten defalarca hüküm giymiş sabıkalı bir partidir. Siyasetin bitpazarı konumundaki CHP, bazı müptezel vekillerini TSK üzerine salarak değişmediğini göstermiştir. Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir.Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili şiddetle kınıyoruz.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez.Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemeli.İhtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar TürkSilahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğehakaret eden, asil milletimiz tarafındanzaten mahkum edilen bu gayrimilli dili şiddetle kınıyor, bununhesabının hukuk çerçevesinde sonunakadar sorulacağını, konununyakın takipçisi olacağımızıherkesin bilmesini istiyoruz.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı. RTÜK'ten yapılan açıklamada ise, "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.