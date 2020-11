SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjdeli haber! MEB sınavları nasıl olacak?

"HER YERDE EĞİTİME DEVAM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlarla ilgili MEB'in yeni son dakika kararı ve yayın hizmetini anlattığı paylaşımında "Tüm sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanalları üzerinden hafta sonları özel sınav yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi.