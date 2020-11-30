Fatihler 2 gün ayak izlerini takip etti

Hakkarı'dekiYıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Irak sınırındaki Çukurca'da bulunan 2 bin 400 rakımlı Güven Dağı eteklerinde, geçen 17 Eylül'de, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. SABAH'ın güvenlik kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Fatihler" isimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, bölgede 2 teröristin bulunduğunu belirledi. Arazi taraması yapan Fatihler, 15 Eylül'de Güven Dağı eteklerinde teröristlerin olduğunu tahmin ettiği iki farklı ayak izi tespit etti.İki gün ayak izlerini takip eden Fatihler, 2 teröristin saklandığı mağarayı tespit ederek, çembere aldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yoğunlaşan operasyonlar nedeniyle Kandil'den kaçan 'Berxwedan Kiçî' kod adlı Nurullah Ekeren ve 'Gabar Kandil' kod adlı "Mervan Vali" oldukları belirlendi