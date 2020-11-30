Fatihler 2 gün ayak izlerini takip etti

Hakkarı'deki
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Irak sınırındaki Çukurca'da bulunan 2 bin 400 rakımlı Güven Dağı eteklerinde, geçen 17 Eylül'de, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. SABAH'ın güvenlik kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Fatihler" isimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, bölgede 2 teröristin bulunduğunu belirledi. Arazi taraması yapan Fatihler, 15 Eylül'de Güven Dağı eteklerinde teröristlerin olduğunu tahmin ettiği iki farklı ayak izi tespit etti.
KANDİL'DEN KAÇTILAR
İki gün ayak izlerini takip eden Fatihler, 2 teröristin saklandığı mağarayı tespit ederek, çembere aldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yoğunlaşan operasyonlar nedeniyle Kandil'den kaçan 'Berxwedan Kiçî' kod adlı Nurullah Ekeren ve 'Gabar Kandil' kod adlı "Mervan Vali" oldukları belirlendi