Gözler kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler olacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, haftasonları kısıtlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor. Koca'nın Çin aşını Türkiye'de gönüllü olarak yaptıranlarla ilgili son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bilgilendirme yapacağı da ifade ediliyor. Alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin bir sunumu olacak. Soylu, ayrıca terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarda son durumu paylaşacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da askeri yönden yaşanan gelişmelerle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek. Akar'ın TBMM'den geçen tezkerenin ardından önümüzdeki günlerde Karabağ'a gidecek Mehmetçiğin yapacağı çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.