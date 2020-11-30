Kabine toplandı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, saatler değişti mi? 20 yaş altı izni belirli günlerde mi olacak?

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, son iki haftadır uygulanıyor. Tedbirlerin sonuçlarına göre değerlendirme yapacak olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. En çok merak edilen sorular arasında, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi, belirli günlerde mi dışarı çıkma izni verilecek' soruları yer alıyor. Peki, bugün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısında ne gibi yeni tedbir seçenekleri var, 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve günü değişecek mi?

SON DAKİKA: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU

Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir. İşte, tüm merak edilenler…