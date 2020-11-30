Kabine toplandı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, saatler değişti mi? 20 yaş altı izni belirli günlerde mi olacak?

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, son iki haftadır uygulanıyor. Tedbirlerin sonuçlarına göre değerlendirme yapacak olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. En çok merak edilen sorular arasında, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi, belirli günlerde mi dışarı çıkma izni verilecek' soruları yer alıyor. Peki, bugün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısında ne gibi yeni tedbir seçenekleri var, 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve günü değişecek mi?
Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir. İşte, tüm merak edilenler…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
Son Dakika Haberleri | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Restoranlar kafeler ve marketler ne zaman hizmet veriyor? | Video
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
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