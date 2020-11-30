SON DAKİKA HABERİ: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Restoranlar kapandı, sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu

Gelen son dakika haberine göre Kasım ayının son kabine toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kabin toplantısında masada sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir madde olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, Kasım ayının ortasından itibaren uygulanmaya başkamıştı ancak tedbirlerin yetersiz kalması durumunda hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye girebileceği bildirildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, kabine toplantısı gündemindeki maddeler...

SON DAKİKA - BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLIYOR...

"50 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşılar yapılacak."

Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN YENİ YASAKLARI AÇIKLIYOR! HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?