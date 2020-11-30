SON DAKİKA! Koronavirüste hafta içi sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirler... Başkan Erdoğan kabine kararlarını açıklıyor

65 yaş üzeri ve 20 yaş altına gün sınırlaması

Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü koronavirüste yeni tedbirlerin alınacağını belirtmiş ve hem Bilim Kurulu hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin alacağı son dakika kararlarını işaret etmişti. Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım yeni koronavirüs tedbirelriyle alakalı olarak birinci derecede tabi bu işin sorumlusu Bilim Kurulumuz. Her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyorlar. Tabi burada vatandaşlarımızın bu salgın konusunda hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir kararı açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere dikkat etmediğini, sigara içmeye varıncaya kadar yapıldığını görüyoruz. Maske kuralına uyulmadığını görüyoruz.