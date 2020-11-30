SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı son durumunda artışların yükselmesi sonrası bir dizi önlem alınarak uygulanmaya başlanmıştı. Bugün (30 Kasım 2020 Pazaretsi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar gelmesi beklenen kararlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda uçuşlar yasaklanacak mı? sorusu vatandaşlarımızca en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, uçuşlar yasaklanacak mı - yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?
Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılacak son dakika canlı yayın açıklamasında Uçuşlar yasaklanacak mı? - Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi? sorularına ilişkin açıklanan detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor. Uçuşlar yasaklanacak mı? ve Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi? sorularına ilişkin bir yasak veya karar gelmesi halinde buradan tüm detaylarıyla öğrenebileceksiniz...