Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

Türkiye’de 11 Mart tarihinden bugüne kadar etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi vaka sayılarında yaşanan gözle görülür artışlar sebebiyle bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) günü başkanlığında yapılan sonrası yeni yasaklar uygulanması bekleniyor. Bu bağlamda yurt içi ve yurt dışı seyahat kıstlaması olup olmayacağına ilişkin çıkacak kararlar merak edilerek uçuşlar yasaklanacak mı? sorusuna ilişkin yanıtlar araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrası Uçuşlar yasaklanacak mı - Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi? İşte son dakika kabine toplantısı kararlarından detaylar…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:02 Son Güncelleme: 30.11.2020 20:12 ABONE OL
SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı son durumunda artışların yükselmesi sonrası bir dizi önlem alınarak uygulanmaya başlanmıştı. Bugün (30 Kasım 2020 Pazaretsi) başkanlığında gerçekleştirilen sonrası yeni yasaklar gelmesi beklenen kararlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda uçuşlar yasaklanacak mı? sorusu vatandaşlarımızca en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, uçuşlar yasaklanacak mı - yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

SON DAKİKA! UÇUŞLAR YASAKLANACAK MI? YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılacak son dakika canlı yayın açıklamasında Uçuşlar yasaklanacak mı? - Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi? sorularına ilişkin açıklanan detaylar şöyle;

SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

UÇUŞLAR YASAKLANDI MI?

, sonrası açıklamalar yapıyor. Uçuşlar yasaklanacak mı? ve Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi? sorularına ilişkin bir yasak veya karar gelmesi halinde buradan tüm detaylarıyla öğrenebileceksiniz...

SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN BAZI SATIRBAŞLARI

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."
  • "(Kovid-19'la mücadele) 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."
  • "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz."
  • "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"
  • "(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."
SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?
  • "(Kovid-19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."
  • "(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz."
  • "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."
  • "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."
  • "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
  • "Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."
SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?
  • "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."
  • "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."
  • "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."
  • koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA