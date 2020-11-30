SON DAKİKA! Uçuşlar yasaklanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı son durumunda artışların yükselmesi sonrası bir dizi önlem alınarak uygulanmaya başlanmıştı. Bugün (30 Kasım 2020 Pazaretsi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar gelmesi beklenen kararlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda uçuşlar yasaklanacak mı? sorusu vatandaşlarımızca en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, uçuşlar yasaklanacak mı - yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi?

SON DAKİKA! UÇUŞLAR YASAKLANACAK MI? YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılacak son dakika canlı yayın açıklamasında Uçuşlar yasaklanacak mı? - Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar iptal edilecek mi? sorularına ilişkin açıklanan detaylar şöyle;