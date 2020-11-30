Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Katar ile 'Su mutabakatı'na ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu mutabakat zaptının amacı, tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerini güçlendirmek ve ortak çıkarlar ile bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğini güçlendirmek ve teşvik etmektir. Söz konusu mutabakat zaptı; iki ülke arasında entegre su kaynakları yönetimi, su kaynaklarını koruma ve geliştirme, su kalitesini ve miktarını izleme, su kaynaklarını, bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerini yönetme, yer altı suyu sistemini ve doğal ve yapay beslenmeyi yönetme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerinin araştırılması hususlarını kapsar" ifadelerine yer verildi.



'SUYUN PAYLAŞILMASI HUSUSUNU İÇERMEMEKTEDİR'



Açıklamada, mutabakat zaptının kazanımları şöyle aktarıldı:



Mutabakat zaptı; su tesisleri sistemleri yönetimi, enerji verimliliğinin artırılması, iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeler ve bunların bakım yaklaşımlarının yönetilmesi, müşteri şikâyetlerini, yanıt mekanizmasını ve çözüm yaklaşımlarını ele alma yöntemleri, nitelikli su izleme, su arıtma ve kimyasal kullanımda verimliliği artırma, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojileri uygulama, gelir getirmeyen suyu (GGS) azaltmak ve şebekelerde su kaçağı ve su kaybını tespit etmek için en son teknolojileri uygulamak, su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi ve bu alandaki en son teknolojilerin uygulanması konularında karşılıklı ziyaretler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi, ayrıca ilgili araştırma enstitüleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve bilgi alışverişi yoluyla iş birliğini mümkün kılmaktadır. Özetle bu mutabakat zaptı, sadece iki ülke arasında su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ve bilgi alışverişini mümkün kılacak bir metindir. Bu imzalanan metin, iki ülkenin birbirinden su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri hususları içermemektedir."