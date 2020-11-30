‘Yaşadığı toprak ve insanlarıyla barışıktı’

Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan'ın'ın ölümünün 40. gününde Şişli Ermeni Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle siyasetçilerin katılmadığı törende Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Esayan'ın ablaları Nergis Erdik ve Sima Esayan, AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Avukat Özler Yir ve sevenleri katıldı. Mezarı başında düzenlenen törende ablaları gözyaşı döküp Esayan için dua etti. Patrik Sahak Maşalyan, "Markar Esayan bilinçli bir aydın olarak sadece Ermenilerin değil, tüm halkın yanında olunması gerektiğini gösterdi" dedi. Ablası Nergiz Erdik ise, "O fikir üreten meyvesi olan bir fidan gibidir. Yaşadığı topraklarla ve insanlarıyla barışık bir insandı. Sevgi doluydu. Üzüntümüz 40 gün geçmesine rağmen hala sıcak ve taze. Bizi hep koruyup kollardı. Allah da onu koruyup kollasın" dedi. Törenin ardından katılanlara acı badem kurabiyesi ikram edildi.