Aile boyu ihanete ceza yağdı

Devletin bütün kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör örgütü, bir aileden 5 kardeşi önce askeri okullara daha sonra orduda kritik yerlere yerleştirdi. Aslanbay ailesi'ne mensup kardeşler Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes askeri okullara girdi. Örgütün gizli haberleşme programını kullanmayan kripto FETÖ'cü kardeşler 15 Temmuz gecesi hainlikte sınır tanımadı. 5 kardeşten Hasan İzmir'deki MAK filosunda, Furkan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Hüseyin ise Konya'daki MAK timinde görevliydi. Diğer kardeşler Rıdvan Hava İstihbarat Astsubay Çavuş, Enes ise Astsubay Meslek Yüksek Okulunda okuyordu.





KRİPTO FETÖ'CÜ KARDEŞLER



Aslanbay kardeşlerden özellikle 3'ü 15 Temmuz gecesi kilit yerlerde görev aldı. İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki MAK Filosunda görevli üsteğmen Hasan Aslanbay Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden tim içerisinde yer aldı. Hasan Aslanbay, Skorsky helikopterde makineli tüfekçi olarak kalkışmaya destek verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Furkan ise Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yle birlikte hareket eden timdeydi. Furkan Aslanbay'ın da aralarında olduğu tim, 15 Temmuz gecesi kahraman astsubay Ömer Halisdemir'i şehit etti. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki MAK timlerinde görevli üsteğmen Hüseyin Aslanbay ise İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapıp, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte 8 generali rehin alan timi yönetti. Hasan, Furkan ve Hüseyin Aslanbay darbe girişiminin ardından tutuklanırken, diğer kardeşleri Rıdvan ile Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan Enes Aslanbay ihraç edildi.

ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE KALACAKLAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden ve kalkışmanın başarısız olmasından sonra kaçan Hasan Aslanbay, Muğla'da darbecilerle birlikte yargılandı. Hasan Aslanbay Anayasayı i̇hlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 2 kez yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli kasten yaralama suçundan 6 yıl, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz gecesi iki helikopterle Konya'dan İstanbul'a giden ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu 8 generali rehin alan timi yöneten Hüseyin Aslanbay, Akıncı üssü davasında yargılandı. Komutanlara plastik kelepçe takarken görüntüleri bulunan Aslanbay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 8 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 kez ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı.





FURKAN'IN CEZASINI YARGITAY ONADI



15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını darbecilere teslim etmeyen Ömer Halisdemir'i şehit eden timde görevli Aslanbay kardeşlerden eski astsubay Furkan ise Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi eylemine ilişkin "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağır müebbet, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Furkan Aslanbay'ın cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onandı.

SABAH "AİLE BOYU İHANET" MANŞETİYLE DUYURMUŞTU



İstihbarat birimleri, mahkemelerde FETÖ bağlantılarını inkar eden subayların soy bağlarını inceleyip, hazırladığı rapora ulaşan SABAH, FETÖ'cü kardeşlerin 15 Temmuz'daki ihanetini 6 Haziran 2017'de "Aile Boyu İhanet" manşetiyle Türkiye'ye duyurmuştu.