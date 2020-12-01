Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı

Türkordusuna "Satılmış" diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, şehit aileleri ve gaziler sert tepki gösterdi.Ülkemizin gözbebeği ordumuza bunu söyleyen kim olursa olsun Allah'a havale ediyorum. Atatürk'ün partisi diyorlar ama Atatürk sağ olsaydı böyle adamları partide tutmazdı. Vatan, bayrak, ezan uğruna şehadete koşan o yiğitlerimizin kemiklerini sızlatan bu vekili kınıyorum.Oğlumu benden koparan PKK'lı teröristleri teker teker yok eden ve kanını yerde bırakmayan ordumuza, askerimize nasıl satılmış der. O milletvekili önce mezar başında sürekli ağlayan, yüreği yanan bir annenin, benim fotoğrafıma baksın, sonra konuşsun. Asıl kendisi satılmış. Yazıklar olsun.Yabancı ülkelerin bundan rahatsızlığı normal ama içimizdeki bazı odakların hazımsızlığını anlamak mümkün değil. Bunlar kimin sözcüsü? Türk ordusu, Türk milletinin emrinde.