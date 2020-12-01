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Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı

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ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
ERDEM ANILAN
Giriş Tarihi: 1.12.2020 ABONE OL
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk ordusuna "Satılmış" diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, şehit aileleri ve gaziler sert tepki gösterdi.
Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir: Ülkemizin gözbebeği ordumuza bunu söyleyen kim olursa olsun Allah'a havale ediyorum. Atatürk'ün partisi diyorlar ama Atatürk sağ olsaydı böyle adamları partide tutmazdı. Vatan, bayrak, ezan uğruna şehadete koşan o yiğitlerimizin kemiklerini sızlatan bu vekili kınıyorum.

YAZIKLAR OLSUN
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: Oğlumu benden koparan PKK'lı teröristleri teker teker yok eden ve kanını yerde bırakmayan ordumuza, askerimize nasıl satılmış der. O milletvekili önce mezar başında sürekli ağlayan, yüreği yanan bir annenin, benim fotoğrafıma baksın, sonra konuşsun. Asıl kendisi satılmış. Yazıklar olsun.
15 Temmuz İstiklal Derneği Başkanı Ahmet Çaykara: Yabancı ülkelerin bundan rahatsızlığı normal ama içimizdeki bazı odakların hazımsızlığını anlamak mümkün değil. Bunlar kimin sözcüsü? Türk ordusu, Türk milletinin emrinde.

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Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
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