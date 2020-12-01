SON DAKİKA: Bahçeli'den Türk ordusuna 'satılmış' diyen CHP'li vekile çok sert sözler: Şerefsizlik, kepazelik...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ordusuna 'satılmış' diyerek skandala imza atan CHP'li vekil Ali Başarır'a çok sert çıktı. Bahçeli, hesabının sorulması gerektiğini söyledi, "Şerefsizliktir, kepazeliktir." dedi. İranlı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin şüphe duyduklarını belirtirken, Türk gemisinde hukuksuz arama gerçekleştiren IRINI Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda yaptı.

Bahçeli, IRINI Harekatı'nı, 'Doğu Akdeniz'deki mayınlı tuzak' olarak yorumladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KADINA ŞİDDETE TEPKİ

Başarıya kilitlenmiş bir insanın, durması veya durdurulması diye bir şey olamaz.

Kadın hakkı bir insan hakkıdır. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı, kötü muamele hem insan hakları ihlalidir, hem insanlık onurunun inkârıdır.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz vakalarıyla birlikte istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmeli.

Şiddet seli durmadan, şiddet yangını söndürülmeden, gözünü kan bürümüş psikopatlara set çekilmeden kadınlarla ilgili konuştuğumuz her konu eksik kalacaktır.

Hiçbir kadın şiddete müstehak değildir. Bugün kadınlarımız hayatın her yerinde her safhasıdır. "

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu...

Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir, Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Kimin mağduriyeti, engeli varsa elinden tutmalıyız, hayatı eşit şekilde paylaşmalıyız. Bir farkındalık günü olan 3 Aralık Engelliler Günü münasebitiyle diyorum ki, engelli kardeşlerimizin istediklerini yapmak konusunda üzerimize düşeni yapmak konusunda söz veriyoruz. Engellere takılmayacağız. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hiçbiri değersiz ve önemsiz görülmemelidir. MHP tüm engelli kardeşlerimizi bağrımıza basmaktadır. Sadece 3 Aralık'ta değil, her an onları hatırlayıp, bağrımıza basacağız.

SON DAKİKA! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki "Hesabı sorulması gereken şerefsizlik ve kepazelik" | Video

CHP'Lİ VEKİLİN TÜRK ORDUSUNA, 'SATILMIŞ' DEMESİNE TEPKİ: HESABI GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR ŞEREFSİZLİKTİR

Aydın geçen zavallılar, tarih boyunca birikmiş dev hazineleri, muzaffer geçmişi gizlemeye çalıştılar. 200 yıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak kahir ekseriyeti bunlardan kaynaklanmıştır. Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören döneklerdir. Ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz. Gerçekte nasıl ifade ediliyorsa edilsin, devletini, milletini küçük görenlerden namuslu bir siyaset adamı çıkmamıştır.

CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. CHP, Türkiye'ye cephe almış bir siyaset defosudur. Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. Geçen hafta öğretmenlerimizi aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içindedir. ABD'ye demokrasimize müdahale eden çığırtkanlığı yapan CHP'nin neresi doğrudur? Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Orduya 'satılmış' demek, bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır. Türkiye husumetinin kök salmasıdır.

Kahraman Türk ordumuzun satılmış görünen yeri neresidir.

Doğu Akdeniz'den Afrika içlerinde, Dağlık Karabağ'dan Irak'a kadar kahramanlarımızın varlığı CHP, HDP, İYİ Parti ve SP'nin uykularını kaçırıyor.

CHP sokakları tahrik etmiş, vatandaşlarımızı istismara kalkışmış ama başarılı olamamıştır.

FAHRİZADE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İranlı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayettir. Bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmaya çalışan saldırıyı, komployu terörizmden ayrı tutmuyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun seviyesiz İstanbul ziyaretinden sonra Kudüs'e gitmesi, bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması, ardından Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi kuşkuludur. Hem Ortadoğu hem Afrika istikrarsızlığın peşindedir. 27 Kasım'da Somali'de, 28 Kasım'da Nijerya'da, 29 Kasım'da Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum insan katledilmiştir.

FRANSA'YA KARABAĞ TEPKİSİ

Antep'te sokak sokak barikatlar kurup çatıştığımız ülke bu Fransa'dır. Düşman geçerse ancak bedenimin üzerinden geçen yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı bu Fransa'dır. Ermeni çetelerine üniforma giydirerek üzerimize salan bu Fransa'dır. Fransa'yı Adana'dan, Şanlıurfa'dan dinlesinler, yakılan Mersin'den dinlesinler.

Fransız senatosunun Karabağ ile ilgili kararı Türklüğün ayakları altındadır. TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin Fransa'ya sert ve isabetlik tepkisi kayda değer bir duruştur. Fransa yine tarihin yanlış tarafındadır. Fransızlar istesinler, istemesinler, kabul etsinler, etmesinler, Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadeleden taviz yoktur.

TÜRK GEMİSİNE HUKUKSUZ MÜDAHALEYE İLİŞKİN: BOYUN BORCUMUZ NEYSE YAPILMASI GEREKEN ODUR

IRINI Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni hukukla bağdaşmayacak şekilde Türk gemisine baskın düzenlemiştir. 10-11 Aralık tarihinde yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne günler kalan yapılan provokasyonun izahı yoktur. IRINI Harekatı bize gören Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. Taraf ülkeler akıllarını başına devşirsinler. Yapanlar bir yaparken bin düşünmelidir. Mavi Vatan için boyun borcumuz neyse yapılması gereken odur.

MHP'Lİ VEKİLLERE KORONAVİRÜS TALİMATI

Birkaç hafta Genel Kurul toplantılarımız yapılmayacaktır. Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Dipsiz tartışmalara girmekten kaçının. Koronavirüs tedbirlerine uyulması tavsiyem ve talimatımdır.

MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında flaş açıklamalar | Video