Son dakika | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Türk Ordusu satılmış' diyen vekilini savundu

Son dakika haberi.... CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Ordusu'na yönelik skandal sözlerine vatandaşlar tepki yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Başarır'ın skandal sözlerine sahip çıkarak, Başkan Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'ya "Satılmış" diyen vekiline sahip çıktı | Video

SKANDAL SÖZLERİN 'ARKASINDAYIZ' MESAJI

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan toplantıda da Başarır'a sözlerine destek çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer açıklamalar yaparak Başarır'ın 'arkasındayız' mesajı verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'NİN TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada" Ey CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak, benim Silahlı Kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir." diyerek skandal sözlere sert tepki göstermişi.