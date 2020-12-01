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Son dakika | lideri 'Türk Ordusu satılmış' diyen vekilini savundu

Son dakika haberi: Türkiye, milletvekili 'ın 'Türk ordusu satılmış' şeklindeki alçak ifadelerini konuşurken, CHP lideri 'ndan skandal açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Başarır'ın Türk Ordusu'nu hedef alan sözlerine sahip çıktı. Başkan 'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 16:14 Son Güncelleme: 1.12.2020 16:28 ABONE OL
Son dakika | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Türk Ordusu satılmış' diyen vekilini savundu

Son dakika haberi.... CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Ordusu'na yönelik skandal sözlerine vatandaşlar tepki yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Başarır'ın skandal sözlerine sahip çıkarak, Başkan Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

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SKANDAL SÖZLERİN 'ARKASINDAYIZ' MESAJI

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan toplantıda da Başarır'a sözlerine destek çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer açıklamalar yaparak Başarır'ın 'arkasındayız' mesajı verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'NİN TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada" Ey CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak, benim Silahlı Kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir." diyerek skandal sözlere sert tepki göstermişi.

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Son dakika | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Türk Ordusu satılmış' diyen vekilini savundu
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