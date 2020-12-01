Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Son Dakika: İçişleri genelgesinde dikkat çeken detay: Zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! 81 ilin valiliğine gönderildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü bir yerde projesini başlattık.Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik.