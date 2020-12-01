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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: : 2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3’ü bir yerde projesini başlattık. Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:50 Son Güncelleme: 1.12.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü bir yerde projesini başlattık.

Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
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