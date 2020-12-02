İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon seviyesini aştı. Salgının merkezi 14 milyonu aşan vaka sayısı ile ABD olurken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Öte yandan Covid-19'u yenen ve sağlığına kavuşan sayısı 44 milyonun üzerinde. Peki kimi insanlar hastalığı yenerken kimisi neden bu hastalığa yenik düşüyor?
YIL 1918: SALGININ ADI 'İSPANYOL GRİBİ'
İspanyol gribi H1N1 virüsünün yol açtığı ve insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük salgınlardan biri olarak kabul ediliyor. İspanyol gribi 500 milyondan fazla kişiye bulaşarak yaklaşık 2 yıl içinde 50 milyon kişinin ölümüne neden oldu.
Salgının en büyük özelliği, bağışıklık sistemi düşük zayıf ve yaşlı bireylerden çok, sağlıklı genç bireyleri etkilemiş olmasıydı.
Uzmanlara göre ölümlerin nedeni ise hastalarda görülen 'Stokin Fırtınası' adı verilen bir süreç.
STOKİN FIRTINASI NEDİR?
Stokinler hücreler tarafından salgılanan ve hücreler arasında bir nevi haberci görevi üstlenen küçük proteinler olarak dikkat çekiyor. Bu proteinler vücutta endeksiyon durumunda bağışıklık sistemine işini yapması için sinyal verir. Böyle bağışıklık sistemi harekete geçerek enfeksiyona sebep olan yabancıları vücuttan uzaklaştırır.
Stokinler, aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğaldığında ise, o ana kadar dost olan bağışıklık sistemi biranda en büyük düşmana dönüşüyor ve vücudun sağlıklı kendi hücrelerini yok etmeye başlıyor. Bu durum hastada ölüme götüren süreci başlatan en büyük etmenlerden birisi olarak görülüyor.
SÜREÇ İLERLERSE HASTA KAYBI KAÇINILMAZ OLUYOR
Aşırı çoğalan stokinlerin etkisiyle akciğerlerde sıvı birikmesi meydana geliyor. Uzmanların tam olarak tanımlayamadığı bu durum sonucu sağlıklı hücrelerde ölüyor ve zatürre durumu meydana geliyor. İnsanlar nefes almakta güçlük çekmeye başlıyor.
Benzer durum diğer organlarda da meydana gelip iş çığırından çıkmaya başlayınca, organlarda hasar oluşmaya başlıyor ve ikincil enfeksiyonlar baş gösteriyor. Vücudun sakinleşmemesi ve sürecin gittikçe ilerlemesi durumunda ise hasta kayıpları meydana geliyor.
NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR
Stokin Fırtınası'nın nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar bu durumun neden yaşandığını ve bir dizi kimyasalın neden kontrolden çıktığının şuan için tam olarak bilinmediğini bildirdi.
Koronavirüs tedavesinde temel amaç hastanın solunum cihazından çıkarak normal hayatına dönmesi olarak nitelendirilirken, bağışıklık sistemi gereğinden çok fazla çalışmaya başladığında sakinleştirmenin önemine dikkat çekildi.
İSPANYOL GRİBİNDE GENÇLER COVİD-19'DA YAŞLILAR ETKİLENDİ
Uzmanlar, 1918 yılında başlayan İspanyol gribinde, 2002 yılında başlayan SARS salgınında ve 2019 Aralık ayında başlayan Covid-19 salgınında da hayat kayıplarının başlıca sebeplerinden birisi olarak 'Stokin Fırtınası' olarak gösteriyor. Ancak temelde farklılıkları şöyle açıklandı. İspanyol gribi daha çok genç sağlıklı bireyleri etkilerken, Covid-19 salgını daha çok yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişileri etkilediği ifade edildi.