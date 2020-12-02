Mersinlilerin kaldırım isyanı: ‘Yeni kaldırımlar sökülüyor, yine yenisi yapılıyor’

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni ve sağlam görünen kaldırımların kırılarak, yerlerine yeni kaldırım yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Mersinliler, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'e yapılması gereken yerlere çalışma yapılmazken sağlam yerleri söküp, yeniden yapmak israf olduğunu belirterek, "Kaldırımda her hangi bir bozukluk ya da bir sorun yok. Yeni ve sağlam kaldırımları kırarak söküyorlar" dedi.

'SAĞLAM KALDIRIMLAR KIRILIYOR, YERLERİNE YENİ KALDIRIM YAPILIYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi üzerinde bulunan kaldırımları söküp, yerine yenisini yapıyor. Oldukça yeni ve sağlam görünen kaldırımların kırılarak, yerlerine yeni kaldırım yapılması ise vatandaşın tepkisine neden oluyor. Sosyal medyadan da CHP'li Seçer'e tepki gösteren Mersinliler, birkaç yıl önce yenilenen kaldırımların kırılmasına anlam veremiyor.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de, asfalt, kaldırım, yol çalışması yapılması gereken yerlere hizmet vermezken, yeni kaldırımları söküp yerine yeni kaldırım çalışması yapması akıllara durgunluk veriyor.

Feride Ay Gökçay (54) Ev hanımı; "Kış gününde yapılacak iş değil, parklar dururken, su paraları almış başını gitmişken bu iş işgüzarlıktır. Yolların tamire ihtiyacı varken sağlam kaldırımı kırıp tekrar yapmakta nedir anlam veremiyorum. Kaldırımda her hangi bir bozukluk ya da bir sorun yok. Yeni ve sağlam kaldırımları kırarak söküyorlar. Henüz yıpranmayan ve zarar görmeyen kaldırımlarımız belediye işçileri tarafından kırılıyor. Ve yerine yeni kaldırımlar yapılıyor. Oysaki kaldırım daha tertemiz ve yeni. Yazık günah bizce sağlam olan kaldırımlar değil de zarar gören kaldırımlar onarılmalıdır" dedi.

'KİMLERİ ZENGİN EDİYORLAR!'

Hemen her dönem bu tür çalışmaların olduğuna da dikkat çeken vatandaşlar, "Kim gelirse gelsin yeni kaldırımları söküyor, yerlerine yenisini yapıyor. Seçimler yaklaşınca tabi bu çalışmalar daha da artıyor. Burada bizlerin parası ile kimler zengin ediliyor. Yeter artık, bizlerin ödediği vergileri ihtiyacımız olan hizmetlere ve projelere harcasınlar, birilerine değil!" şeklinde tepki gösterdiler.