Sanık avukatına ceza! Müvekkili ile aynı suçtan yargılanan avukata vekillik cezası verildi

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan müvekkilinin avukatlığını yapan avukat İbrahim Temur'un aynı suçtan ceza aldığı ve dosyasının Yargıtay'da olduğunun ortaya çıkması üzerine ceza aldı.

Bank Asya ile FETÖ/PDY'nin firari emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yaptığı iddiasıyla aranan avukat Orhan Karakuş, geçen Mayıs ayında yapılan operasyonla Ankara'da gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Karakuş'un, 'Bylock' kullanıcısı olduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014 yılında Bank Asya hesabına 2,5 milyon lira yatırdığı, TMSF'nin el koyması üzerine bankadaki 3 milyon 769 bin 810 lira çektiği tespit edildi. Eskişehir Odunpazarı'ndaki bir bodrum katında ele geçirilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitabından da Karakuş'un parmak izinin çıktığı tespit edildi. Birçok örgüt üyesiyle de irtibatı tespit edilen Karakuş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI SUÇTAN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hakkında iddianame hazırlanan Orhan Karakuş'un Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Karakuş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşma sırasında sanık avukatı olan İbrahim Temur'un aynı suçtan yargılanmasının devam ettiği, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğu belirtildi. Duruşma savcısı, 'terörle mücadele kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, sanığın vekilliğini yapamayacağını belirterek, mahkemeden yasaklanmasını talep etti. Avukat Temur da aynı suç kapsamında yargılandığı Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, avukata, sanığın avukatlığından 1 yıl yasaklama cezası verdi.