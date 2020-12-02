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SON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Korona aşısı kimlere uygulanacak? İşte

Türkiye’de geçtiğimiz 11 Mart tarihinde ortaya çıkan ve ölümlere sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yurtta ve dünyada çok sayıda aşı çalışması sürerken ülkemize başarılı sonuca ulaşılan aşıların ne zaman geleceği vatandaşlarımız tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sözleşmesi yapılan aşıların ilk kısmının Türkiye’ye gelişiyle ilgili tarih verdi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız merakla ile ilgili olarak “koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?” sorusuyla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İşte hesabından yapılan son dakika açıklamasından detaylar…

Giriş Tarihi: 3.12.2020 01:45 Son Güncelleme: 3.12.2020 01:45 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Korona aşısı kimlere uygulanacak? İşte koronavirüs aşısında son durum

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte ülkemizde de yürütülen aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmaya devam ederken Türkiye'ye koronavirüs aşısının ne zaman geleceğiyle ilgili detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yapılan açıklamayla açılığa kavuştu. Bakan Koca son dakika yaptığı paylaşımda sözleşmesi yapılan aşıların yurda yurda geliş tarihine ilişkin tarih de verdi. Bu paylaşımın ardından vatandaşlarımız "koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?" sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?

SON DAKİKA! BAKAN KOCA TARİH VERDİ! KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak duyurulan ve koronavirüs aşısında son durum ile ilgili merak edilen koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt niteliğindeki son dakika paylaşımına ilişkin detaylar şöyle;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden koronavirüs aşısı son durum ile ilgili son dakika paylaşımlarında bulundu. Bakan Koca son dakika paylaşımında koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili şu ifadelere yer verdi;

  • Sağlık Bakanı Koca: "Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir."
  • "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor."

  • "(Kovid-19) Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır."
  • "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.

  • (İkinci aşama) Toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak"
  • Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor

  • Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."
  • "Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır."

  • "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek."
  • "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."
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SON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Korona aşısı kimlere uygulanacak? İşte koronavirüs aşısında son durum
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