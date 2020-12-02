SON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Korona aşısı kimlere uygulanacak? İşte koronavirüs aşısında son durum

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte ülkemizde de yürütülen aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmaya devam ederken Türkiye'ye koronavirüs aşısının ne zaman geleceğiyle ilgili detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yapılan açıklamayla açılığa kavuştu. Bakan Koca son dakika yaptığı paylaşımda sözleşmesi yapılan aşıların yurda yurda geliş tarihine ilişkin tarih de verdi. Bu paylaşımın ardından vatandaşlarımız "koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?" sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?

SON DAKİKA! BAKAN KOCA TARİH VERDİ! KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak duyurulan ve koronavirüs aşısında son durum ile ilgili merak edilen koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt niteliğindeki son dakika paylaşımına ilişkin detaylar şöyle;