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Son dakika haber: Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

’tan gelen son dakika haber adeta yürekleri dağladı. Korona virüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti. İşte kahreden haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 16:59 Son Güncelleme: 2.12.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika haber: Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Öksel (62) ile 2 çocuk annesi Sevinç Demirel (64) korona virüse yakalandı. Öksel yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde, ablası Sevinç Demirel ise 17 gündür tedavi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde aynı gün vefat etti. Aile bireyleri aynı gün aynı dakikalarda bir birilerine aradıklarında acı haberi aldı. Öksel'in cenazesi Niksar'da ablası Sevinç Demirel'in cenazesi ise Yarbaşı köyünde toprağa verildi.



Ahmet Demirel, aynı gün aynı saatte hem eşini hem de kayınbiraderini kaybettiğini söyledi. Demirel, eşinin karantina süresinin dolmasının ardından iyileşemeyince hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Özlü'den sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs aşısı açıklaması! 20 günü bulabilir... Corona virüs aşısının dağıtımına başlandı! Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tüm detayları açıkladı

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Son dakika haber: Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü
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