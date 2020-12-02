Son dakika haberi: RTÜK'ten Habertürk'e 'Ali Mahir Başarır' yayını cezası

Son dakika haberi... RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır yayınına ceza geldi. Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan Habertürk'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK YAYIN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu ve Türk ordusuna yönelik ifadelerin yer aldığı televizyon yayını hakkında inceleme başlatmıştı.

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin, kahraman Türk ordusuna yönelik kullandığı çirkin ifadelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Türk kültüründe "Peygamber ocağı" olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin aziz milletin yüz akı olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HADSİZ SÖZLER YAKIN TAKİBİMİZ ALTINDADIR"

"Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır."