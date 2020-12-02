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SON DAKİKA HABERİ: 2 hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, 'de 2 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 19:20 Son Güncelleme: 2.12.2020 19:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 2 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

2 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 183.624
VAKA SAYISI:.31.923
HASTA SAYISI:6.690
VEFAT SAYISI: 193
İYİLEŞEN SAYISI:4.821

BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.690 YENİ HASTAMIZ VAR.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 180.312
VAKA SAYISI:.30.110
HASTA SAYISI:6.101
VEFAT SAYISI: 190
İYİLEŞEN SAYISI:4.593

TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu
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