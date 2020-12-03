‘Eve götüreceğim’ deyip ıssız yerde taciz etti

CHP'de yaşanan taciz skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın cinsel tacizine uğrayan CHP Gençlik Kolları üyesi D.A.'nın (20) savcılık ifadesi ortaya çıktı. D.A., şüphelinin kendisini eve bırakma bahanesiyle Dudullu Tepesi'ne götürüp araçta cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, D.A. ile o dönem CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan G.Ö.A. birlikte çalışıyordu. Olay günü G.Ö.A. bir grup partiliyi kendi aracıyla eve bırakmak istedi. Aynı bölgede oturdukları D.A. araçta en son kalan kişi oldu. D.A.'ya dertleşmek istediğini söyleyen G.Ö.A., genç kızı Dudullu Tepesi'ne götürdü. D.A. o anları şöyle anlattı: "Tepeye geldikten sonra arabadan inip bankta oturmaya başladık. Bir süre kız arkadaşıyla sorunlarını anlattı. Ben de ona kız arkadaşıyla aralarının düzelmesi yönünde konuşma yaptım. Sonra benim oturmam için ısrar etti. Kalkmam gerektiğini söyleyince arabaya yeniden bindik. O sırada askerlikten geldiğinden beri cinsel ilişkiye girmediği söyledi. Cinsel içerikli sözler söyledi ve cinsel saldırıda bulundu. Kendisini ittim ve uyardım. Beni eve götürmesini söyledim. Bunun üzerine beni araçla eve bıraktı." Korkunç olay sonrası zor günler geçiren D.A., başından geçenleri bir arkadaşıyla paylaştı. Olay partide duyulunca D.A.'ya hakaret eden G.Ö.A. "Senin yüzünden adım çıktı" diye tepki gösterdi. Olayı kapatmak için D.A.'ya baskı kuruldu. D.A. ise partiden istifa edip olayı yargıya taşıdı. Kızın başvurduğu mahkeme, G.Ö.A. hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verdi.CHP'de yaşanan taciz olaylarına sosyal medyadan tepki gösteren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Türkiye'nin her yerinden kendisine taciz ihbarının yağdığını söyledi. Yarkadaş: "Maltepe'deki olayı yazdıktan sonra, çok sayıda aynı konulara dair şikâyetler aldım. Beni arayarak tebrik eden partililerin verdiği destekten gördüm ki, yüksek oranda bir rahatsızlık varmış."