İskenderun'da afişli korona uyarısı! "Korona yoğun bölgesi"

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü ve belediye tarafından vatandaşları bilinçlendirmek ve vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla afiş asılması kararı alındı. Gece yarısı asılan afişleri sabah gören vatandaşlar tedirginlik yaşarken halen maskesiz dolaşan gençler de olduğu görüldü.

Bu kapsamda İskenderun'un, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahalleleri ile şehir merkezinde Şehit Pamir, Ulucami Caddesi Anıt Meydanı bölgelerine de "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi.