Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! 3 Aralık corona virüsü vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 3 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

3 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 187.518

VAKA SAYISI: 32.381

HASTA SAYISI: 6.511

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 4.190

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.

DÜNKÜ VERİLER:

TEST SAYISI: 183.624

VAKA SAYISI:.31.923

HASTA SAYISI:6.690

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI:4.821

BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.690 YENİ HASTAMIZ VAR.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.