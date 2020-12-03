Sedyede üşüyen yaralıya montunu çıkarıp örttü

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bulunan Ihlara Vadisi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Onur Aksan (38) 2 arkadaşı ile birlikte Ankara'dan Aksaray'a Ihlara Vadisi'ni gezmeye geldi. Vadi kanyonu içerisinde gezerken bir anda ayağını burkan Onur Aksan yürümekte güçlük çekerken, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Yardı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri vadiye inerek yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerince ayağının kırıldığı tespit edilen Onur Aksan; AFAD, UMKE ve vadi görevlilerince 150 metre yükseklikteki 392 basamaktan oluşan vadiden sedyeyle çıkarttı. Yaralının taşınma esnasında Onur Aksan'ın üşüdüğünü fark eden AFAD personeli üzerindeki montu çıkartarak üşümemesi için yaralının üzerine örttü. Ardından yaralının taşınmasına devam edilirken, yaklaşık yarım saat içerisinde yaralı vadiden çıkarılabildi.Vadi yukarısında hazır bekleyen ambulansa bindirilen yaralı, herkese teşekkür ederken, "Ankaralıyım. İnerken ayağımı burktum. Allah devletimizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.Yaralı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.