Son dakika haberler: BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin - Özlem Türeci çifti kazandıkları para ile bakın ne yapacak

Son dakika haberi: Pandemi devam ederken ve birçok ülkede ikinci pikini yaşarken geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılı ve görsel medya organlarında kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de Wall Street Journal gazetesi, Şahin ile Türeci'nin başarısını ve aşıdan elde edecekleri kazanca ilişkin son dakika haberlerini sütunlarına taşıdı.