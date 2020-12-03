Son dakika haberler: Türkiye'nin yüzde 71'i deprem riskine sahip! Korkutan açıklama

100 MİLYAR DOLAR KAYIP: Son 100 yılda yaşanan 130 büyük depremde 100 bin can kaybı, 100 milyar dolar ekonomik kayıp ve yıllık ortalama yüzde 1 gayri safi milli hasıla kaybı yaşanmıştır. 59 ilde 12 bin 684 hektar büyüklüğünde 269 riskli alan ilan edildi. 67 ilde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 48 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirlendi. 81 ilde 696 bin 645 konut ve işyerinin riskli yapı tespiti yapıldı ve bunların 589 bin 961'inin (yüzde 87.9) yıkımı gerçekleştirildi. İstanbul ilinde bu rakamlar 72 bin 454 yapı ve 369 bin 566 bağımsız birim olarak gerçekleşti ve 313 bin 746 (yüzde 85) bağımsız birim yıkıldı.