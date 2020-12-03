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’da PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

merkezli olarak 5 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:15 ABONE OL
Van’da PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma yürütmeye devam ediyor.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve aynı zamanda HDP gençlik meclisi üyesi oldukları öğrenilen 22 şüpheliye yönelik 27 Kasım'da Van merkezli olarak 5 ilde operasyon düzenleyerek 22 kişiyi yakaladı.

Yakalanarak gözaltına alınanlardan yaşı küçük 4 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye çıkarılan 18 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklandı.

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Van’da PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
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